



Послание Галанта террористам: не испытывайте наше терпение

Министр обороны Йоав Галант в преддверии праздников предостерег террористические организации от атак.



"Мы переживаем тяжелый период в сфере безопасности, особенно в Иудее, Самарии и Иерусалиме", - сказал он на совещании с представителями оборонного ведомства и военными.



По словам Галанта, предприняты серьезные меры для того, чтобы гарантировать, что граждане Израиля благополучно переживут праздники. Министр уверен, что террористы воспользуются этим периодом, чтобы навредить израильтянам.



"Я призываю все террористические элементы в Газе, Иудее и Самарии, в Ливане или где-либо еще, не испытывать наше терпение", - отметил он, пригрозив "сокрушительным ответом" на любую атаку.