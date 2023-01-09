



Посещение обязательно: университет Хайфы представит книгу "Ислам - это решение"



Сегодня, 9 января, в Хайфском университете состоится научная конференция, на которой будет представлен перевод на иврит книги "Ислам - это решение", написанной бывшим террористом Абдуллой Нимаром Дарвишем, основателем Исламского движения в Израиле.



Это мероприятие организовано университетом совместно с "Еврейско-арабским центром" и "Хайфским инкубатором религиозных исследований". В ходе конференции председатель партии "Раам", член Кнессета Мансур Аббас, выступит на тему "Ислам как решение и путь".



Считается, что Дарвиш на каком-то этапе сошел с пути терроризма. В 1979 году основал террористическую организацию "Усрат аль-Джихад", насчитывавшую около семидесяти членов, которые накапливали оружие и осуществляли деятельность, направленную на нанесение экономического ущерба стране. В книге "Ислам - это решение" собрана подборка проповедей Дарвиша начала 1990-х годов, пикового периода его деятельности в качестве главы Исламского Движения в Израиле.



Некоторые из преподавателей университета не обязывали студентов приходить на конференцию, но некоторые этого потребовали. Например, лектор Мохамед Халайла, который написал своим студентам: "Хочу отметить, что в отличие от предыдущих лекций, я приду со списком посещаемости, и отсутствовать и не прийти могут только те, у кого есть уважительная причина. Я хочу, чтобы мы как класс заполнили зал, а также задавали вопросы и старались внести свой вклад в дискуссию, которая будет особенно важной".



Университет Хайфы заявляет: "Это академическая конференция, которая непосредственно касается материалов, преподаваемых на факультете исламских и ближневосточных исследований. Это академическая активность для всех намерений и целей, такая как занятия или чтение материалов."



Авраам Хассон, председатель "Тай Лави" от имени партии "Ликуд", ответил на это: "Хайфский университет, который всего несколько недель назад кричал о конце демократии после создания правого правительства, обязывает студентов прийти на презентацию книги террориста, который рассказывает о своих действиях в качестве лидера террористической организации и попытках покончить с израильской демократией".