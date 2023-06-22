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Поселенец осквернил Коран в мечети в палестинском городе
22.06.2023 20:25 Ирина Демьянова

Поселенец осквернил Коран в мечети в палестинском городе

На кадрах с камеры наблюдения из мечети Уриф видно, как подозреваемый в маске оскверняет Коран. Инцидент произошел вчера, когда поселенцы бесчинствовали в палестинском городе.

На видео видно, как мужчина, которого сопровождает собака на поводке, вырывает страницы из нескольких экземпляров священной мусульманской книги и бросает их на землю, а другие подозреваемые в масках смотрят на это.

Ни один подозреваемый не был арестован в связи с инцидентом или беспорядками в других палестинских городах с тех пор, как во вторник в результате террористической стрельбы в этом районе погибли четыре израильтянина. Оба нападавших прибыли из Урифа.



 

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