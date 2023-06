Поселенцы забросали камнями палестинцев в Хавара и подожгли машины

Группы поселенцев бросали камни в палестинцев в городе Хавара в Самарии и пытались поджечь автомобили, сообщает 12 канал.



На опубликованных в соцсетях видеороликах видно, как в городе полыхает несколько пожаров.



Причиной стал теракт возле поселения Эли, в котором погибли четверо израильтян.



Palestinians reporting that groups of Israeli settlers have attacked and set fire to vehicles and homes near the Palestinian village of Huwara. Mosques in the village are calling on locals to go out and confront the settlers. pic.twitter.com/EHlob6FOJ6