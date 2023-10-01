



Поселенцы вошли в палестинскую деревню после обстрела их кибуца



Несколько израильтян пересекли границу Самарии и вошли в близлежащую палестинскую деревню Джалбун в воскресенье, 1 октября, после серии обстрелов их домов в кибуце Мейрав. Войска ЦАХАЛа заметили, что израильтяне переходят заграждение безопасности, и вмешались, чтобы вернуть их на израильскую сторону.



Сообщений о столкновениях во время инцидента не поступало, поскольку жители встретились в субботу вечером и решили создать местную оперативную группу, чтобы немедленно отреагировать на перестрелки и привлечь к ним внимание общественности.



В пятницу вечером, когда евреи отмечали начало праздника Суккот, палестинские террористы открыли огонь по Мейраву, расположенному на склонах горы Гильбоа, недалеко от Дженина в пределах “зеленой линии”.



Войска ЦАХАЛа начали розыск, оперативно идентифицировав террористов и обнаружив гильзы в Джалбуне.



“Выстрелы были произведены по частному дому. Если бы он не уклонился, хозяин поплатился бы жизнью”, – говорится в сообщении, разосланном жителям кибуца. “Мы не намерены и дальше беспомощно сидеть в ожидании настоящей трагедии. Это только вопрос времени, когда кого-нибудь убьют. С полной уверенностью в ЦАХАЛе и его возможностях мы требуем немедленного изменения ситуации с безопасностью”.

