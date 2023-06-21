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Поселенцы требуют восстановить форпост Эвьятар в ответ на теракт
21.06.2023 10:05 Алина Груднева

Поселенцы требуют восстановить форпост Эвьятар в ответ на теракт

В ночь на 21 июня сотни поселенцев отправились на форпост Эвьятар, призвав правительство утвердить там новое постоянное поселение в ответ на теракт возле Эли.

Среди призвавших к расширению поселенческой деятельности были член парламента от "Оцма Йегудит" Цви Суккот, глава регионального совета Самарии Йоси Даган и главный раввин Самарии Эльяким Леванон.

"Террористы должны знать, что любое нападение лишь еще больше укрепит контроль евреев над территорией. Спустя два года после эвакуации пришло время вернуться сюда навсегда", — сказал Суккот.

В свою очередь, Йоси Даган отметил, что восстановление форпоста Эвьятар должно стать "сионистским ответом на кровавый террор".

"Мы нанесем арабскому врагу мощный удар. Любой, кто попытается выгнать нас с нашей земли, получит тысячу таких "Эвиатар", — отметил он.
 

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