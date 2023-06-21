



Поселенцы требуют восстановить форпост Эвьятар в ответ на теракт

В ночь на 21 июня сотни поселенцев отправились на форпост Эвьятар, призвав правительство утвердить там новое постоянное поселение в ответ на теракт возле Эли.



Среди призвавших к расширению поселенческой деятельности были член парламента от "Оцма Йегудит" Цви Суккот, глава регионального совета Самарии Йоси Даган и главный раввин Самарии Эльяким Леванон.



"Террористы должны знать, что любое нападение лишь еще больше укрепит контроль евреев над территорией. Спустя два года после эвакуации пришло время вернуться сюда навсегда", — сказал Суккот.



В свою очередь, Йоси Даган отметил, что восстановление форпоста Эвьятар должно стать "сионистским ответом на кровавый террор".



"Мы нанесем арабскому врагу мощный удар. Любой, кто попытается выгнать нас с нашей земли, получит тысячу таких "Эвиатар", — отметил он.

