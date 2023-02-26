Новости » Арабо-израильский конфликт
Поселенцы проводят акцию протеста в Хаваре после смертельного теракта
26.02.2023 19:49 Наталья Богинская

Поселенцы проводят акцию протеста в Хаваре после смертельного теракта

Десятки израильских поселенцев протестуют в северном городе Хавара в Самарии после того, как сегодня утром там произошел теракт.
По словам демонстрантов, сотрудники МАГАВ пытаются разогнать толпу слезоточивым газом.

Протестующие заявляют, что требуют, чтобы израильские силы безопасности разобрались с “гнездами террора” в этом районе.
Сообщений о травмах или арестах нет.

По данным правозащитной группы “Еш Дин”, ранее поселенцы подожгли несколько домов в городе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы