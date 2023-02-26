



Поселенцы проводят акцию протеста в Хаваре после смертельного теракта

Десятки израильских поселенцев протестуют в северном городе Хавара в Самарии после того, как сегодня утром там произошел теракт.

По словам демонстрантов, сотрудники МАГАВ пытаются разогнать толпу слезоточивым газом.



Протестующие заявляют, что требуют, чтобы израильские силы безопасности разобрались с “гнездами террора” в этом районе.

Сообщений о травмах или арестах нет.



По данным правозащитной группы “Еш Дин”, ранее поселенцы подожгли несколько домов в городе.