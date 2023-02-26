Поселенцы проводят акцию протеста в Хаваре после смертельного теракта
Десятки израильских поселенцев протестуют в северном городе Хавара в Самарии после того, как сегодня утром там произошел теракт.
По словам демонстрантов, сотрудники МАГАВ пытаются разогнать толпу слезоточивым газом.
Протестующие заявляют, что требуют, чтобы израильские силы безопасности разобрались с “гнездами террора” в этом районе.
Сообщений о травмах или арестах нет.
По данным правозащитной группы “Еш Дин”, ранее поселенцы подожгли несколько домов в городе.
⭕مراسلتنا: مستوطنون يحرقون منزل مواطن بالقرب من يتسهار جنوب نابلس. pic.twitter.com/yk07tA8eBo— إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 26, 2023