



Поселенцы прокололи шины 25 автомобилей в городе Сальфит

Шины по меньшей мере на 25 автомобилях были проколоты в палестинском городе Сальфит, недалеко от поселения Ариэль в Иудее и Самарии, в результате предполагаемого преступления на почве ненависти со стороны поселенцев.



Правозащитная группа “Еш Дин” публикует изображения, на которых видны повреждения, нанесенные автомобилям, а также граффити на некоторых автомобилях и стенах здания.

תחקירני יש דין מדווחים על פשע שנאה בסלפית:

נוקבו צמיגים של 25 מכוניות וכותבות רוססו בכפר. pic.twitter.com/WKJsKVQmEb — 🟣 rivka vitenberg (@clavlavi) March 20, 2023

Tires on 25 cars in the Palestinian town of Salfit have been punctured in a suspected settler hate crime. pic.twitter.com/jC02SPle0N — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2023

На кадрах, опубликованных правозащитниками, видно, как молодые люди в масках ночью прокалывают шины.Ожидается, что полиция начнет расследование предполагаемого преступления на почве ненависти.Случаи вандализма в отношении палестинцев и израильских сил безопасности обычно называют нападениями с “ценником”, а ультраправые преступники утверждают, что они являются местью за насилие со стороны палестинцев или политику правительства, которую считают враждебной по отношению к движению поселенцев.