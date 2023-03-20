Поселенцы прокололи шины 25 автомобилей в городе Сальфит
Шины по меньшей мере на 25 автомобилях были проколоты в палестинском городе Сальфит, недалеко от поселения Ариэль в Иудее и Самарии, в результате предполагаемого преступления на почве ненависти со стороны поселенцев.
Правозащитная группа “Еш Дин” публикует изображения, на которых видны повреждения, нанесенные автомобилям, а также граффити на некоторых автомобилях и стенах здания.
На кадрах, опубликованных правозащитниками, видно, как молодые люди в масках ночью прокалывают шины.
Ожидается, что полиция начнет расследование предполагаемого преступления на почве ненависти.
Случаи вандализма в отношении палестинцев и израильских сил безопасности обычно называют нападениями с “ценником”, а ультраправые преступники утверждают, что они являются местью за насилие со стороны палестинцев или политику правительства, которую считают враждебной по отношению к движению поселенцев.