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Поселенцы прокололи шины 25 автомобилей в городе Сальфит
20.03.2023 16:07 Ирина Демьянова

Поселенцы прокололи шины 25 автомобилей в городе Сальфит

Шины по меньшей мере на 25 автомобилях были проколоты в палестинском городе Сальфит, недалеко от поселения Ариэль в Иудее и Самарии, в результате предполагаемого преступления на почве ненависти со стороны поселенцев.

Правозащитная группа “Еш Дин” публикует изображения, на которых видны повреждения, нанесенные автомобилям, а также граффити на некоторых автомобилях и стенах здания.



На кадрах, опубликованных правозащитниками, видно, как молодые люди в масках ночью прокалывают шины.


Ожидается, что полиция начнет расследование предполагаемого преступления на почве ненависти.

Случаи вандализма в отношении палестинцев и израильских сил безопасности обычно называют нападениями с “ценником”, а ультраправые преступники утверждают, что они являются местью за насилие со стороны палестинцев или политику правительства, которую считают враждебной по отношению к движению поселенцев.


 

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