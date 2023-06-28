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Поселенцев предупредили: беспорядки могут спровоцировать интифаду
28.06.2023 21:18 Алина Груднева

Поселенцев предупредили: беспорядки могут спровоцировать интифаду

Высокопоставленные представители сил безопасности предупредили поселенцев о том, что нападения на палестинцев могут спровоцировать новую интифаду.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Согласно отчету, официальные лица опасаются последствий из-за нарастающего гнева палестинцев из-за беспорядков, в ходе которых были подожжены десятки домов и автомобилей.

"Это может привести к попыткам линча, похищениям людей или новой интифаде", - предупредили поселенцев.

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