



Поселенцев предупредили: беспорядки могут спровоцировать интифаду

Высокопоставленные представители сил безопасности предупредили поселенцев о том, что нападения на палестинцев могут спровоцировать новую интифаду.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Согласно отчету, официальные лица опасаются последствий из-за нарастающего гнева палестинцев из-за беспорядков, в ходе которых были подожжены десятки домов и автомобилей.



"Это может привести к попыткам линча, похищениям людей или новой интифаде", - предупредили поселенцев.