



Португалия выразила возмущение из-за гибели пяти граждан в Газе

Министерство иностранных дел Португалии "отчитало" главу МИД Израиля Эли Коэна из-за гибели пятерых португальцев в Газе.



Внешнеполитическое ведомство объявило, что главный дипломат страны Аугусто Сантос Силва выразил "отвращение" Лиссабона по поводу инцидента в разговоре с коллегой.



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Уточняется, что все пятеро погибших были внесены в "приоритетный список", переданный Израилю и Египту, в который входили 16 граждан Португалии и их родственников, нуждающихся в эвакуации из Газы.



По словам Силвы, их смерти являются еще одним доказательством того, что Израиль "сбился с пути".



