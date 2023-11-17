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Португалия выразила возмущение из-за гибели пяти граждан в Газе
17.11.2023 20:17 Алина Груднева

Португалия выразила возмущение из-за гибели пяти граждан в Газе

Министерство иностранных дел Португалии "отчитало" главу МИД Израиля Эли Коэна из-за гибели пятерых португальцев в Газе.

Внешнеполитическое ведомство объявило, что главный дипломат страны Аугусто Сантос Силва выразил "отвращение" Лиссабона по поводу инцидента в разговоре с коллегой.

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Уточняется, что все пятеро погибших были внесены в "приоритетный список", переданный Израилю и Египту, в который входили 16 граждан Португалии и их родственников, нуждающихся в эвакуации из Газы.

По словам Силвы, их смерти являются еще одним доказательством того, что Израиль "сбился с пути".

 

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