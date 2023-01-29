



Попытка теракта в Кдумим: террорист ликвидирован, жертв нет

В субботу вечером при попытке совершить теракт палестинский террорист был застрелен сотрудником службы безопасности в поселении Кдумим в Самарии.



После инцидента войска обыскали территорию поселения и окрестности в поисках дополнительных возможных подозреваемых. В поселении также включили сирены, а жителям было приказано оставаться в своих домах, пока армия обыскивает район.



Через несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что зачистка завершена и жителям разрешили покинуть укрытия.



В ходе обысков был обнаружен пистолет, принадлежавший боевику.

