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Попытка теракта в Кдумим: террорист ликвидирован, жертв нет
29.01.2023 07:28 Евгения Маркова

Попытка теракта в Кдумим: террорист ликвидирован, жертв нет

В субботу вечером при попытке совершить теракт  палестинский террорист был застрелен сотрудником службы безопасности в поселении Кдумим в Самарии. 

После инцидента войска обыскали территорию поселения и окрестности в поисках дополнительных возможных подозреваемых. В поселении также включили сирены, а жителям было приказано оставаться в своих домах, пока армия обыскивает район.

Через несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что зачистка завершена и жителям разрешили покинуть укрытия.

В ходе обысков был обнаружен пистолет, принадлежавший боевику.
 

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