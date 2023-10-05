



Попытка теракта в Самарии: Террористы открыли огонь по израильтянину на скутере

Утром 5 октября израильтянин на скутере попал в засаду террористов на перекрестке Шуфа в Самарии, но успел скрыться и сообщить о нападении силам безопасности, которые застрелили двух нападавших.



Террористы устроили засаду на перекрестке и открыли огонь по водителю скутера. По оценкам ЦАХАЛа, они планировали в ближайшее время совершить еще один теракт.



Израильтянин сообщил о нападении, в том числе подробно описал автомобиль террористов, и семь солдат из батальона "Голани” отправились в погоню за террористами. Когда солдаты обнаружили машину террористов, те открыли огонь и повредили автомобиль военных. Один из солдат протаранил машину террористов, чтобы лишить их возможности сбежать. Это заставило террористов покинуть автомобиль. После этого солдаты вступили в перестрелку с ними и нейтрализовали обоих. В машине был найден карабин M4 и магазины к нему.



По словам представителя регионального совета Самарии Йосси Дагана, благодаря сообщению водителя скутера террористы были быстро задержаны, прежде чем они смогли "причинить вред другим израильтянам".



"Я обращаюсь к правительству, необходимо принять гораздо более активные меры, чтобы прекратить перестрелки на дорогах и остановить следующий теракт", – сказал Даган. "Сегодня утром произошло чудо. Мы не хотим полагаться только на чудеса. Мы ждем, что правительство остановит терроризм".