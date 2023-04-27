Новости » Арабо-израильский конфликт
Попытка теракта в Самарии: раскрыта личность террориста
27.04.2023 18:59 Алина Груднева

Попытка теракта в Самарии: раскрыта личность террориста

Совершившим попытку теракта на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля оказался 39-летний Ахмед Таха.

По данным Ynet, ликвидированным подозреваемым был житель деревни Бидия в Самарии.

О нем известно, что он был женат. Мотивы выясняются.
 

Напомним, днем, 27 апреля, на перекрестке Гитай Ависар террорист попытался совершить попытку наезда на автомобиле.

Когда та сорвалась, он выскочил из машины с ножом. Подозреваемый был быстро нейтрализован. Среди израильтян пострадавших нет.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы