Попытка теракта в Самарии: раскрыта личность террориста
Совершившим попытку теракта на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля оказался 39-летний Ахмед Таха.
По данным Ynet, ликвидированным подозреваемым был житель деревни Бидия в Самарии.
О нем известно, что он был женат. Мотивы выясняются.
April 27, 2023Напомним, днем, 27 апреля, на перекрестке Гитай Ависар террорист попытался совершить попытку наезда на автомобиле.
Когда та сорвалась, он выскочил из машины с ножом. Подозреваемый был быстро нейтрализован. Среди израильтян пострадавших нет.