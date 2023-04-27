



Попытка теракта в Самарии: раскрыта личность террориста

Совершившим попытку теракта на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля оказался 39-летний Ахмед Таха.



По данным Ynet, ликвидированным подозреваемым был житель деревни Бидия в Самарии.



О нем известно, что он был женат. Мотивы выясняются.

