Новости » Арабо-израильский конфликт
Попытка теракта в Самарии: палестинец нейтрализован
27.04.2023 18:09 Алина Груднева

Попытка теракта в Самарии: палестинец нейтрализован

В четверг, 27 апреля, на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля в Самарии был нейтрализован вооруженный палестинец.

По предварительным данным, он намеревался совершить нападение с ножом. Изначально сообщалось, что пострадавших в результате попытки нападения среди израильтян нет.
 

Подозреваемый пытался совершить таран, после чего вышел из машины и достал нож. Военнослужащие его нейтрализовали. "Спасатели без границ" сообщают, что он погиб от полученных ран, а еще один палестинец получил легкие ранения в результате тарана.

"Поступило сообщение о попытке наезда. Террорист держал в руках нож, ЦАХАЛ обезвредил его, пострадавших нет, подробности выясняются", - сообщает ЦАХАЛ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы