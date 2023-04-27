



Попытка теракта в Самарии: палестинец нейтрализован

В четверг, 27 апреля, на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля в Самарии был нейтрализован вооруженный палестинец.



По предварительным данным, он намеревался совершить нападение с ножом. Изначально сообщалось, что пострадавших в результате попытки нападения среди израильтян нет.



Stabbing attempt near Salfit City entrance; ISF shot and killed the Palestinian; No injuries among ISF/ Israeli settlers pic.twitter.com/LC4IicLUBL — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 27, 2023

Подозреваемый пытался совершить таран, после чего вышел из машины и достал нож. Военнослужащие его нейтрализовали. "Спасатели без границ" сообщают, что он погиб от полученных ран, а еще один палестинец получил легкие ранения в результате тарана."Поступило сообщение о попытке наезда. Террорист держал в руках нож, ЦАХАЛ обезвредил его, пострадавших нет, подробности выясняются", - сообщает ЦАХАЛ.