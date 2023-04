Попытка теракта в Самарии: палестинец нейтрализован

В четверг, 27 апреля, на перекрестке Гитай Ависар возле Ариэля в Самарии был нейтрализован вооруженный палестинец.



По предварительным данным, он намеревался совершить нападение с ножом. Изначально сообщалось, что пострадавших в результате попытки нападения среди израильтян нет.



Stabbing attempt near Salfit City entrance; ISF shot and killed the Palestinian; No injuries among ISF/ Israeli settlers pic.twitter.com/LC4IicLUBL