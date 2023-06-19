



Попытка теракта в Самарии: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о попытке теракта в Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад двое нападавших протаранили нескольких солдат резерва, которые действовали в районе блокпоста 300. Солдаты ответили огнем, были зафиксированы попадания", - сказано в сообщении.

ISF opened gunfire at a Palestinian vehicle near Turra village entrance W of Jenin City; Several Palestinians were seriously injured.



ISF are currently preventing Palestinian Ambulances from reaching the area. pic.twitter.com/ObxnaArdoG — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) June 19, 2023

Photos of the two Palestinians who were shot and injured inside the vehicle. pic.twitter.com/pEdiECuDJA — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) June 19, 2023

Уточняется, что двое военнослужащих получили легкие ранения. Им была оказана первая помощь на месте. Одного из пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.В свою очередь, в MАDA сообщили, что один из солдат растянул ногу. Второго раненого, которому около 38 лет, доставили в больницу "Гилель Яффе".Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, что двое террористов, находившихся в машине, были ранены. Один из подозреваемых находится в критическом состоянии.