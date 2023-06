Попытка теракта в Самарии: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о попытке теракта в Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад двое нападавших протаранили нескольких солдат резерва, которые действовали в районе блокпоста 300. Солдаты ответили огнем, были зафиксированы попадания", - сказано в сообщении.

ISF opened gunfire at a Palestinian vehicle near Turra village entrance W of Jenin City; Several Palestinians were seriously injured.



ISF are currently preventing Palestinian Ambulances from reaching the area. pic.twitter.com/ObxnaArdoG