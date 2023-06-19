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Попытка теракта в Самарии: комментарий ЦАХАЛа
19.06.2023 21:05 Алина Груднева

Попытка теракта в Самарии: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о попытке теракта в Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад двое нападавших протаранили нескольких солдат резерва, которые действовали в районе блокпоста 300. Солдаты ответили огнем, были зафиксированы попадания", - сказано в сообщении.


Уточняется, что двое военнослужащих получили легкие ранения. Им была оказана первая помощь на месте. Одного из пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.

В свою очередь, в MАDA сообщили, что один из солдат растянул ногу. Второго раненого, которому около 38 лет, доставили в больницу "Гилель Яффе".

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, что двое террористов, находившихся в машине, были ранены. Один из подозреваемых находится в критическом состоянии.


 

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