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Попытка теракта в районе Аль-Фавар: террорист нейтрализован
09.02.2023 15:48 Алина Груднева

Попытка теракта в районе Аль-Фавар: террорист нейтрализован

Днем, 9 февраля, в районе города Аль-Фавар была совершена попытка теракта.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, палестинец попытался нанесли ножевое ранение солдату.

"Нападавший подошел к солдатам ЦАХАЛа и попытался нанести ножевое ранение одному из них. Солдаты ответили боевыми выстрелами и нейтрализовали подозреваемого", - сказано в сообщении.
 

Уточняется, что пострадавших среди израильских военнослужащих нет. Раненому палестинцу оказали первую помощь на месте.

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