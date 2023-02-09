



Попытка теракта в районе Аль-Фавар: террорист нейтрализован

Днем, 9 февраля, в районе города Аль-Фавар была совершена попытка теракта.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, палестинец попытался нанесли ножевое ранение солдату.



"Нападавший подошел к солдатам ЦАХАЛа и попытался нанести ножевое ранение одному из них. Солдаты ответили боевыми выстрелами и нейтрализовали подозреваемого", - сказано в сообщении.



ניסיון לפיגוע דקירה אירע לפני זמן קצר בסמוך לכפר אל פאוור שבמרחב חטיבת יהודה. מחבל התקרב לעבר כוח צה"ל וניסה לדקור את אחד הלוחמים. הכוח ירה לעברו וניטרל אותו. אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/NazPkhzrSR — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2023

Уточняется, что пострадавших среди израильских военнослужащих нет. Раненому палестинцу оказали первую помощь на месте.