Террористка с ножом атаковала охранника в Маале-Адумим
Утром, 23 февраля, на въезде в Маале-Адумим совершена попытка нападения.
Подозреваемая, вооруженная ножом, атаковала охранника.
В ответ на приказ остановиться, она продолжила движение. Военные сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелили .
По данным израильских СМИ,террористка нейтрализована. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
ראשוני: חשד לניסיון פיגוע במעלה אדומים – מחבלת ניסתה לדקור מאבטח ונוטרלה@ItayBlumental pic.twitter.com/sufKUwZfbv— כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023