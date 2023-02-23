



Террористка с ножом атаковала охранника в Маале-Адумим

Утром, 23 февраля, на въезде в Маале-Адумим совершена попытка нападения.



Подозреваемая, вооруженная ножом, атаковала охранника.



В ответ на приказ остановиться, она продолжила движение. Военные сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелили .



По данным израильских СМИ,террористка нейтрализована. Пострадавших, по предварительным данным, нет.