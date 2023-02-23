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Террористка с ножом атаковала охранника в Маале-Адумим
23.02.2023 07:45 Алина Груднева

Террористка с ножом атаковала охранника в Маале-Адумим

Утром, 23 февраля, на въезде в Маале-Адумим совершена попытка нападения.

Подозреваемая, вооруженная ножом, атаковала охранника.

В ответ на приказ  остановиться, она продолжила движение. Военные сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелили .

По данным израильских СМИ,террористка нейтрализована. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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