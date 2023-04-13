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Попытка теракта у Шхемских ворот: подано обвинительное заключение
13.04.2023 14:42 Алина Груднева

Попытка теракта у Шхемских ворот: подано обвинительное заключение

Жительница Рахата была арестована на прошлой неделе за попытку напасть на полицейского у Шхемских ворот.

В четверг, 13 апреля, по завершении расследования прокуратура передала в суд обвинительное заключение.

Теперь подозреваемая в возрасте 30 лет предстанет перед судом, где будет обсуждаться вопрос о продлении срока ее содержания под стражей.

Напомним, что террористка долгое время держала руку в сумке, в которой она прятала ножницы. На допросе она призналась, что собиралась напасть на полицейского.
 

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