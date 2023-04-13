



Попытка теракта у Шхемских ворот: подано обвинительное заключение

Жительница Рахата была арестована на прошлой неделе за попытку напасть на полицейского у Шхемских ворот.



В четверг, 13 апреля, по завершении расследования прокуратура передала в суд обвинительное заключение.



Теперь подозреваемая в возрасте 30 лет предстанет перед судом, где будет обсуждаться вопрос о продлении срока ее содержания под стражей.



Напомним, что террористка долгое время держала руку в сумке, в которой она прятала ножницы. На допросе она призналась, что собиралась напасть на полицейского.

