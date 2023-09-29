



Попытка теракта: террористы открыли огонь по Бейт-Элю из автомобиля

Террористы ночью на 29 сентября открыли огонь из движущегося автомобиля в городе Бейт-Эль к северу от Иерусалима.



Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь по автомобилю, в результате чего один из террористов был ранен. Обыскав местность, военные обнаружили несколько гильз.



Кроме того, солдаты ЦАХАЛа арестовали разыскиваемого подозреваемого в городе Эль-Бире недалеко от Рамаллы. Во время рейда подозреваемые бросали камни и запускали фейерверки в солдат, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков.



Разыскиваемый подозреваемый был передан для дальнейшего разбирательства силовикам. Ни один израильский военнослужащий не пострадал.