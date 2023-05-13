



Попытка теракта на КПП "Шакед": террорист нейтрализован

Днем, 13 мая, на военном посту на КПП "Шакед" была совершена попытка теракта.



Вооруженный ножом террорист вышел из машины и побежал в сторону бойцов МАГАВ.



По нему был открыт огонь. Уточняется, что террорист нейтрализован. Среди израильских бойцов никто не пострадал.



Армия обороны Израиля пока что не прокомментировала ситуацию.

