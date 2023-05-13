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Попытка теракта на КПП "Шакед": террорист нейтрализован
13.05.2023 16:54 Алина Груднева

Попытка теракта на КПП "Шакед": террорист нейтрализован

Днем, 13 мая, на военном посту на КПП "Шакед" была совершена попытка теракта.

Вооруженный ножом террорист вышел из машины и побежал в сторону бойцов МАГАВ.

По нему был открыт огонь. Уточняется, что террорист нейтрализован. Среди израильских бойцов никто не пострадал.

Армия обороны Израиля пока что не прокомментировала ситуацию.
 

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