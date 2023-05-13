Попытка теракта на КПП "Шакед": террорист нейтрализован
Днем, 13 мая, на военном посту на КПП "Шакед" была совершена попытка теракта.
Вооруженный ножом террорист вышел из машины и побежал в сторону бойцов МАГАВ.
По нему был открыт огонь. Уточняется, что террорист нейтрализован. Среди израильских бойцов никто не пострадал.
Армия обороны Израиля пока что не прокомментировала ситуацию.
מצ"ב תמונת הסכין.— מבצע מגן וחץ בעזה-יום 5 (@YMClc4EOS1GC97N) May 13, 2023
קרדיט צילום: דוברות המשטרה. pic.twitter.com/LBfSWntuPu