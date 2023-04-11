



Попытка теракта: два террориста открыли огонь по населенному пункту Алон-Мора

По словам военных, двое палестинских боевиков были застрелены израильскими войсками при попытке совершить нападение недалеко от Шхема во вторник днем.



По данным ЦАХАЛа, войска, дислоцированные за пределами палестинского города Дейр-эль-Хатаб, обнаружили несколько палестинских боевиков, открывших огонь из проезжающего автомобиля по военному посту недалеко от соседнего поселения Алон-Мора.



Военнослужащие 636-го батальона разведки устроили засаду на боевиков, убив двоих, сообщил военный источник. По сообщениям, третий террорист был ранен и бежал в сторону Шхема.



Потерь среди израильских сил нет.

