Попытка похищения в Тверии попала на видео
В сети появилось видео, на котором заснята попытка похищения молодой женщины в Тверии.
Араб схватил девушку и попытался затолкать ее в машину.
Видео заснято на уличную камеру наблюдения.
Напомним, что дело о попытке похищения передано в ШАБАК. По версии полиции, преступление было совершено на националистической почве.
תופס את האישה ומנסה להכניס למכונית: תיעוד ניסיון החטיפה בטבריה@rubih67 pic.twitter.com/qMEkaQ6rQW— כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2022