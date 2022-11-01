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Попытка похищения в Тверии попала на видео
01.11.2022 17:05 Алина Груднева

Попытка похищения в Тверии попала на видео

В сети появилось видео, на котором заснята попытка похищения молодой женщины в Тверии.

 
Араб схватил девушку и попытался затолкать ее в машину.
 
Видео заснято на уличную камеру наблюдения.
 
Напомним, что дело о попытке похищения передано в ШАБАК. По версии полиции, преступление было совершено на националистической почве.

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