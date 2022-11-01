



Попытка похищения в Тверии попала на видео

В сети появилось видео, на котором заснята попытка похищения молодой женщины в Тверии.

Араб схватил девушку и попытался затолкать ее в машину.

Видео заснято на уличную камеру наблюдения.

Напомним, что дело о попытке похищения передано в ШАБАК. По версии полиции, преступление было совершено на националистической почве.