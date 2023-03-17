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Попытка нападения на ЦАХАЛ недалеко от Рамаллы: террорист нейтрализован
17.03.2023 19:39 Алина Груднева

Попытка нападения на ЦАХАЛ недалеко от Рамаллы: террорист нейтрализован

В пятницу, 17 марта, палестинский юноша попытался зарезать солдата ЦАХАЛа недалеко от Рамаллы.

Об этом сообщают арабские СМИ.

Уточняется, что в ходе попытки нападения на военнослужащего по палестинцу был открыт огонь.

"Сегодня вечером было предотвращено нападение с применением ножа в районе перекрестка Бейтин. Солдаты ЦАХАЛа заметили подозреваемого и попросили его предъявить документы. Тот вытащил нож и приблизился к силам, которые в ответ открыли огонь", - подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что террорист был нейтрализован. Информация о раненых среди солдат ЦАХАЛа не поступала.
 

 
Позже стало известно, что террорист умер от полученных ранений. Им оказался 23-летний араб Ясен Хасив.

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