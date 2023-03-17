



Попытка нападения на ЦАХАЛ недалеко от Рамаллы: террорист нейтрализован

В пятницу, 17 марта, палестинский юноша попытался зарезать солдата ЦАХАЛа недалеко от Рамаллы.



Об этом сообщают арабские СМИ.



Уточняется, что в ходе попытки нападения на военнослужащего по палестинцу был открыт огонь.



"Сегодня вечером было предотвращено нападение с применением ножа в районе перекрестка Бейтин. Солдаты ЦАХАЛа заметили подозреваемого и попросили его предъявить документы. Тот вытащил нож и приблизился к силам, которые в ответ открыли огонь", - подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что террорист был нейтрализован. Информация о раненых среди солдат ЦАХАЛа не поступала.



הערב סוכל פיגוע דקירה סמוך לצומת ביתין שבחטיבת בנימין.

כוח צה"ל זיהה חשוד וביקש ממנו להזדהות, החשוד שלף סכין והתקרב לעבר הכוח שהגיב בירי.

המחבל נוטרל.

אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/kDrp5If4U7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2023