Попытка нападения на ЦАХАЛ недалеко от Рамаллы: террорист нейтрализован
В пятницу, 17 марта, палестинский юноша попытался зарезать солдата ЦАХАЛа недалеко от Рамаллы.
Об этом сообщают арабские СМИ.
Уточняется, что в ходе попытки нападения на военнослужащего по палестинцу был открыт огонь.
"Сегодня вечером было предотвращено нападение с применением ножа в районе перекрестка Бейтин. Солдаты ЦАХАЛа заметили подозреваемого и попросили его предъявить документы. Тот вытащил нож и приблизился к силам, которые в ответ открыли огонь", - подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что террорист был нейтрализован. Информация о раненых среди солдат ЦАХАЛа не поступала.
הערב סוכל פיגוע דקירה סמוך לצומת ביתין שבחטיבת בנימין.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2023
כוח צה"ל זיהה חשוד וביקש ממנו להזדהות, החשוד שלף סכין והתקרב לעבר הכוח שהגיב בירי.
המחבל נוטרל.
אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/kDrp5If4U7
Позже стало известно, что террорист умер от полученных ранений. Им оказался 23-летний араб Ясен Хасив.