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Попытка линча арабского таксиста в Иерусалиме: арестован подросток
28.03.2023 19:30 Алина Груднева

Попытка линча арабского таксиста в Иерусалиме: арестован подросток

Полиция арестовала 17-летнего подростка, подозреваемого в причастности к нападению на арабского таксиста в Иерусалиме во время беспорядков прошлой ночью.

Несколько молодых людей заблокировали машину и начали бросать в нее камни и различные предметы. В итоге, транспортное средство получило повреждения.

Водитель, получивший легкие ранения, попытался скрыться от нападавших, наехав по пути на пешехода и припаркованные рядом автомобили.
 

"Детективы отдела по борьбе с преступностью арестовали подозреваемого, который участвовал в акте насилия, предположительно, совершенного на расовой почве", - сказано в заявлении.

Подозреваемым оказался житель Иерусалима. Уточняется, что член его семьи, открывший дверь полиции, солгал правоохранителям о местонахождении подростка, сказав, что его нет дома.

Когда офицеры вошли внутрь, подозреваемый попытался сбежать через балкон, но не успел. Родственника 17-летнего парня тоже арестовали за препятствование следствию и содействию попытке побега.

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