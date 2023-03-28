



Попытка линча арабского таксиста в Иерусалиме: арестован подросток

Полиция арестовала 17-летнего подростка, подозреваемого в причастности к нападению на арабского таксиста в Иерусалиме во время беспорядков прошлой ночью.



Несколько молодых людей заблокировали машину и начали бросать в нее камни и различные предметы. В итоге, транспортное средство получило повреждения.



Водитель, получивший легкие ранения, попытался скрыться от нападавших, наехав по пути на пешехода и припаркованные рядом автомобили.



מפגיני הימין בשדרות בן צבי בירושלים תקפו באלימות צעיר ערבי, הוא חולץ בידי אזרחים ושוטרים | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/6cYRR0SaP4@AkivaWeisz pic.twitter.com/C0KYG3b5a8 — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

"Детективы отдела по борьбе с преступностью арестовали подозреваемого, который участвовал в акте насилия, предположительно, совершенного на расовой почве", - сказано в заявлении.Подозреваемым оказался житель Иерусалима. Уточняется, что член его семьи, открывший дверь полиции, солгал правоохранителям о местонахождении подростка, сказав, что его нет дома.Когда офицеры вошли внутрь, подозреваемый попытался сбежать через балкон, но не успел. Родственника 17-летнего парня тоже арестовали за препятствование следствию и содействию попытке побега.