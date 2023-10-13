Попадание в Реховоте: фото с места падения ракеты
В сети показали фото с места попадания ракеты в Реховоте.
Судя по кадрам, повреждены жилой дом и дорога. Террористическая организация ХАМАС уже взяла на себя ответственность за атаку.
Как сообщалось ранее, в результате прямого попадания в Реховоте осколочные ранения получила 30-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Rocket impact in Rehovot pic.twitter.com/2DCSwesrdi— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2023