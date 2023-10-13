



Попадание в Реховоте: фото с места падения ракеты

В сети показали фото с места попадания ракеты в Реховоте.



Судя по кадрам, повреждены жилой дом и дорога. Террористическая организация ХАМАС уже взяла на себя ответственность за атаку.



Как сообщалось ранее, в результате прямого попадания в Реховоте осколочные ранения получила 30-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.