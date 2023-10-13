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Попадание в Реховоте: фото с места падения ракеты
13.10.2023 17:31 Алина Груднева

Попадание в Реховоте: фото с места падения ракеты

В сети показали фото с места попадания ракеты в Реховоте.

Судя по кадрам, повреждены жилой дом и дорога. Террористическая организация ХАМАС уже взяла на себя ответственность за атаку.

Как сообщалось ранее, в результате прямого попадания в Реховоте осколочные ранения получила 30-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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