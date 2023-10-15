



Поп -звезда Мадонна выразила на своем концерте поддержку народу Израиля

Американская поп-звезда Мадонна 14 октября дала в Лондоне первый концерт из Celebration Tour и обратилась к ситуации на Ближнем Востоке. Выступая перед зрителями, 65-летняя певица рассказала о том, как "щемит сердце" от того, что происходит в Израиле и Палестине.



"У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, как страдают подростки, как страдают пожилые люди. Все это разрывает сердце", - сказала она. "Но даже если наши сердца разбиты, наш дух не может быть сломлен".



Мадонна отметила, что они могут многое сделать, если объединятся из места света и любви.



"Если у всех нас будет такое коллективное сознание, мы сможем изменить мир и принести мир не только на Ближний Восток, но и по всему миру".





