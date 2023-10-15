



Помощницу Сары Нетаниягу требуют уволить из-за ее подстрекательств в интернете

Комиссия по делам государственной службы требует отстранить от работы помощницу Сары Нетаниягу Ципи Навон в связи с ее провокационными постами в социальных сетях, которые она написала в последние дни, в том числе обвиняя различные элементы израильского общества в "предательстве" и "пятой колонне".



В одном из постов в Facebook, осуждающем группу, критикующую премьер-министра Биньямина Нетаниягу за массовое убийство, совершенное ХАМАС 7 октября, Навон заявила, что "предатели слева продолжают подстрекать" против премьера.



В другом сообщении она утверждает, что 12-й и 13-й каналы новостей пытаются "разделить и нанести ущерб моральному духу евреев" во время нынешней войны с Газой, и отдельно называет 12-й канал "пятой колонной".



В другом посте Навон вновь разместила фотографию мешков с телами якобы жертв массовых убийств, устроенных ХАМАСом, написав при этом: "Ну что, друг-педофил, братья по оружию, отказники от призыва в ВВС и армию, теперь вы доволmys???", имея в виду бывшего премьер-министра Эхуда Барака и движение против пересмотра судебной системы.



Руководитель аппарата Сары Нетанягу занимает оплачиваемую государством должность на государственной службе, работая в качестве сотрудника в резиденции премьер-министра, которая находится в ведении канцелярии премьер-министра.



"Эти высказывания являются резкими и оскорбительными, что не подобает государственному служащему, особенно если речь идет о сотруднике канцелярии премьер-министра и тем более о сотруднице резиденции премьер-министра", - написал дисциплинарный отдел Комиссии по делам государственной службы генеральному директору канцелярии премьер-министра Йосси Шелли, требуя отстранить ее от работы за нарушение условий найма государственных служащих.