



Военную помощь Израилю увеличили без дополнительных договоренностей

Bloomberg сообщает о том, что военная помощь Израилю была увеличена в разы от заявленной. Практически каждый день в Израиль отправляются грузы военного назначения.



Пентагон посылает в Израиль ракеты с лазерной наводкой для боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.

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К концу прошлого месяца в Израиль были доставлены 36 000 снарядов к 30 мм пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и 3500 приборов ночного видения.



