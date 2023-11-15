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Военную помощь Израилю увеличили без дополнительных договоренностей
15.11.2023 11:47 Катя Шульц

Военную помощь Израилю увеличили без дополнительных договоренностей

Bloomberg сообщает о том, что военная помощь Израилю была увеличена в разы от заявленной. Практически каждый день в Израиль отправляются грузы военного назначения.

Пентагон посылает в Израиль ракеты с лазерной наводкой для боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.
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К концу прошлого месяца в Израиль были доставлены 36 000 снарядов к 30 мм пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и 3500 приборов ночного видения.

 

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