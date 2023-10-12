



Помогут ли израильские арабы ХАМАСу? Призыв террористов к мобилизации



В минувшую субботу террористическая организация ХАМАС совершила жестокое террористическое нападение на государство Израиль, положив начало войне "Железных Мечей". За последнюю неделю пали и погибли более 1300 солдат и мирных жителей, более 3300 человек получили ранения.



Очень напряженная ситуация складывается на границе Ливана, Сирии и Израиля. Между тем, сегодня (в среду) стало известно, что ХАМАС объявил предстоящую пятницу днем мобилизации арабского и палестинского мира против Израиля: "День всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире. Это день мобилизации поддержки, помощи и активного участия".



В заявлении, опубликованном на этой неделе от имени ХАМАС и распространенном в арабских сетях, террористическая организация призвала палестинцев в Иудее и Самарии и арабов Израиля принять участие в демонстрациях, выйти на улицы и противостоять солдатам ЦАХАЛа.



"Палестина и ее непоколебимый народ, стоящий на своей земле, призывают вас присоединиться к битве "Потоп Аль-Аксу". Ответьте на этот призыв, соберите все свои силы и мобилизуйтесь в больших и малых количествах для поддержки Иерусалима, Аль-Аксы и джихада, ведущегося в Газе", - говорится в заявлении.



В нем также говорится: "Мы призываем нашу непокорную молодежь на всем Западном берегу, в его городах, деревнях и лагерях беженцев, на улицах и в кварталах Иерусалима и на площадях благословенной мечети Аль-Акса подняться, присоединиться к демонстрациям и сотрясти землю под ногами сионистских захватчиков и их банд поселенцев".