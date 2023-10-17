



Половина гостиничных номеров в Израиле заполнена эвакуированными из Газы

Половина номеров израильских гостиниц используется для размещения семей, эвакуированных из населенных пунктов, расположенных вблизи Газы, где 7 октября террористы ХАМАС спровоцировали войну, заявила в понедельник глава Израильской ассоциации гостиниц.



По словам главы ассоциации Яэль Даниэли, в Израиле имеется 56 тыс. гостиничных номеров, и 28 тыс. из них предоставляются эвакуированным лицам за счет государства.



Она сообщила парламентской комиссии, обсуждающей вопрос о выплате компенсаций жителям, пострадавшим от войны, что ожидается прибытие еще 27 тыс. человек из приграничных городов, расположенных вблизи Ливана. На израильско-ливанской границе в связи с войной в Газе активизировались боевые действия.



С 7 октября иностранный туризм в Израиле сошел на нет: после того как большинство коммерческих авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив, многие страны стали выполнять рейсы для репатриации своих граждан.

