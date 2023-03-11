



"Полностью правое правительство" не отреагировало на пять ракетных обстрелов





Правое правительство пришло к власти более двух месяцев назад, но с тех пор уже произошло по меньшей мере 5 случаев ракетных обстрелов из Газы. Запуск на этой неделе рано утром не получил ответа, и жители приграничной полосы возмущены: "Мы избрали правительство, чтобы не возвращаться к политике "обмана".



На этой неделе, после параллельной операции в Дженине и Шхеме, завершившейся уничтожением террориста, убившего братьев Хиллел и Игаля Янив в Хавара, реакция снова пришла из Газы, как, по крайней мере, в четырех предыдущих случаях за последние два с половиной месяца с момента прихода к власти шестого правительства Нетаниягу.



В последнем случае ракета действительно взорвалась на палестинской территории, но очень близко к заграждению. И это был не единственный случай. Ракетный залп в январе, еще один обстрел в начале февраля и еще как минимум два случая запуска ракет из Газы.



В последнем случае ЦАХАЛ никак не отреагировал, вопреки политике правого правительства. В приграничных населенных пунктах опасаются возврата к "хитрому" порядку и ожидают более жесткой реакции армии на каждую ракету. "Пока сдерживание не будет восстановлено, мы в Отефе готовы к любому сценарию", - говорит Альберт Габай, живущий в Сдероте. Нам нужно усилить реакцию и не возвращаться к политике "обмана".



Габай также говорит: "Я верю, что наше сдерживание вернется. Как тот, кто выбрал правых, я ожидаю гораздо более серьезной реакции, чем при предыдущем правительстве. Я надеюсь, что они поймут, что терроризм из Газы понимает только жесткую реакцию, и что они должны отвечать на каждую ракету, запущенную из Газы. Они должны заплатить цену. Я не хочу думать, что мы вернемся к хитростям. Вот почему мы выбрали правое правительство".