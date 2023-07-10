



Полковник Кемп об операции в Дженине: Беспрецедентное достижение в войне

Полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими вооруженными силами в Афганистане, в воскресенье дал интервью интернет-изданию “Аруц-Шева” об операции “Дом и сад” и о осуждении Израиля на международном уровне в связи с операцией в Дженине, несмотря на военные действия, в результате которых не пострадали гражданские лица. смертельные случаи.



По словам полковника Кемпа, полное отсутствие жертв среди гражданского населения в течение двух дней операции в Дженине представляет собой “выдающееся достижение ЦАХАЛа”, которое “вероятно, беспрецедентно в современной войне”.



“Соотношение потерь в большинстве таких операций часто составляет от 3 до 5 убитых мирных жителей на каждого бойца, и это делается западными армиями, которые делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и придерживаться законов войны”, – пояснил он, добавив: “Я сомневаюсь, что какая-либо другая армия в мире смогла бы добиться того, что ЦАХАЛ сделала в Дженине”.



Полковник Кемп отметил, что предотвращение жертв среди гражданского населения в оплоте террористов, таком как Дженин, “еще более примечательно, учитывая, что террористы в Дженине прятались за гражданским населением, использовали живые щиты и преднамеренно пытались заставить ЦАХАЛ убивать мирных жителей, чтобы привлечь внимание всего мира и его осуждение”.



Не все согласны с оценкой полковником Кемпом действий Армии обороны Израиля на прошлой неделе. Одним из таких критиков операции является генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заявил журналистам в ООН, что Израиль применил “чрезмерную силу” в Дженине и что “нанесение ударов с воздуха несовместимо с проведением операций правоохранительных органов”.



На это полковник Кемп ответил: “Гутерриш ошибается, обвиняя ЦАХАЛ в применении несоразмерной силы, как это очень ясно показывают факты. Соразмерность в боевых действиях относится только к убийствам и ранениям невинных гражданских лиц по отношению к военной цели. Мы не знаем, сколько посторонних гражданских лиц было ранено огнем ЦАХАЛа, но уровень смертности убедительно указывает на то, что действия ЦАХАЛа были прямо противоположны непропорциональным”.



“Гутерриш также ошибается, говоря, что использование воздушных ударов несовместимо с такого рода операциями. Это не было тем, что Гутерриш мог бы рассматривать как традиционную операцию правоохранительных органов. Дженин был зоной боевых действий, полной террористов, хорошо вооруженных и применяющих взрывчатые вещества, которые поставляются Ираном для уничтожения израильтян.Армия обороны Израиля решила использовать удары беспилотников, потому что они рассчитали, что это будет наиболее эффективным способом борьбы с угрозой при минимальных жертвах среди гражданского населения, и опять же, в этом случае факты подтвердили их правоту, и Гутерриш неправ”, – считает офицер.



Свен Кюн фон Бургсдорф, представитель Европейского Союза (ЕС) на территориях, отведенных ПА, пошел даже дальше Генерального секретаря ООН, назвав операцию “нарушением международного права”. Как и Гутерриш, Бургсдорф также раскритиковал выбор оружия, которое ЦАХАЛ использовал в Дженине, заявив, что “мы обеспокоены развертыванием вооружения и систем вооружения, которые ставят под сомнение соразмерность военных во время операции”.



В ответ на обвинение Бургсдорфа полковник Кемп сказал: “Бургдсдорфу необходимо объяснить, какие международные законы были нарушены ЦАХАЛом. ЦАХАЛ не использовал в Дженине оружия или тактики, запрещенных международным правом. Это также не противоречит международному праву для страны применить силу для защиты своих граждан от насильственной угрозы, в результате которой за последние месяцы было убито много израильтян, при условии, что сила пропорциональна, что в данном случае совершенно очевидно по любым расчетам”.



На вопрос, почему Гутерриш и Бургсдорф выступают с такой критикой, несмотря на ошеломляющее отсутствие жертв среди гражданского населения, Кемп объяснил: “Критики Израиля будут осуждать Израиль, что бы он ни делал для защиты своих граждан. Эта критика касается не военных действий Израиля, а вообще права Израиля действовать в Иудее и Самарии. Эти люди купились на пропагандистскую кампанию, в которой говорится, что Израиль незаконно оккупирует эту территорию, а это не так. Это суверенная территория Израиля, которая оспаривается. До тех пор, пока этот спор не будет разрешен, Израиль обязан осуществлять правоприменение в этих районах, потому что силы безопасности Палестинской автономии, которые должны заниматься с этими угрозами, не будет или не сможет этого сделать, несмотря на вложенные в них миллионы долларов. Израиль не просто имеет право применять силу для защиты своих граждан, он обязан сделать это, как и любая другая страна в мире. Все эти обвинения в адрес Израиля свидетельствуют о постоянно применяемых двойных стандартах”.



“Международные лидеры, такие как Гутерриш и Бургдсдорф, должны быть более осторожными в том, что они говорят, поскольку ложные и несправедливые комментарии, такие как те, которые они сделали против ЦАХАЛа в Дженине, подстрекают к насилию против израильтян и евреев во всем мире. Они также поощряют палестинских террористов и их иранских спонсоров, которые видят, что их тактика, направленная на очернение и изоляцию Израиля, работает”, – заключил он.