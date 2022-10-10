



Политизация террора: Ганц и лидеры поселений обменялись обвинениями

Лидеры поселений раскритиковали министра обороны Израиля Бени Ганца после того, как он обвинил их в политизации растущего числа палестинских нападений в Иудее и Самарии. Об этом сообщает Jerusalem Post.



В интервью 12-му каналу израильского ТВ Ганца спросили, считает ли он, что поселенцы были правы, призывая ЦАХАЛ к проведению более широкомасштабной военной операции против палестинского террора. На это Ганц ответил, что армия "работает нормально", а то, что происходит - "это политика".



Ганц сказал, что понимает чувства людей, но "безопасность - это не политика".



Глава регионального совета Биньямин Исраэль Ганц выступил с заявлением после слов министра: "Мы считаем, что министр обороны рассматривает вопрос безопасности и прав человека в Иудее и Самарии как политический вопрос. Это очень заметно на местах. Буквально два дня назад мы провели демонстрацию перед его домом и предупредили, что без решительных действий против террористов будут ужасные последствия. К сожалению, сегодня утром он точно знает, кто говорил о политике, а кто был прав".



"Это позор, что министр обороны Бенни Ганц, отвечающий за жизнь полумиллиона граждан Иудеи и Самарии, рассматривает протесты жителей как политику. Это не политика, это математика"", - заявил глава Совета поселений Шломо Нееман, имея в виду растущее число жертв террора.