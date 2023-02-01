



Политики требуют сокрушительной реакции на обстрел

Один из членов коалиции, депутат Альмог Коэн из партии "Оцма Йегудит" министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отреагировал на ракетный обстрел вечером 1 февраля: "Враг почуял слабину в Хан аль-Ахмар и в ответ атакует из Газы. Если не будет подавляющего и мощного ответа, я приму решительные меры. Моя верность, прежде всего, жителям Негева и Юга, должен быть один закон для Юга и для Тель-Авива."



Глава регионального совета Сдот-Негев Тамир Айдан прокомментировал обстрел из сектора Газы: "Запрещено прятать голову в песок. Я ожидаю, что правительство выполнит свои обещания и отдаст приказ о мощном ответе немедленно и не будет ждать. Молчание будет встречено молчанием, и сейчас молчание нарушено. Настало время сказать нашим врагам: мы не потерпим обмана".