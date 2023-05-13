



Политический источник: операция "Щит и стрела" показала слабость ХАМАСа

Последний раунд боевых действий между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" в рамках операции "Щит и стрела" в Газе продемонстрировал слабость ХАМАСа.



По данным Ynet, такое заявление сделал высокопоставленный политический источник.



"В течение многих лет ХАМАС твердо стоял в Газе и отказывался позволять другим террористическим организациям диктовать свою политику. Последний раунд показывает слабость ХАМАСа", - сказал он.



По словам источника, финансируемый Ираном "Исламский джихад" сейчас берет на себя повестку дня в Газа.



"Кажется, что это больше всего свидетельствует о слабости ХАМАСа, который втянут "Исламским джихадом" в ненужный раунд. Если предположить, что ХАМАС не проведет красную черту перед группировкой и не заставит ее прекратить обстрелы, это будет свидетельством изменения баланса сил в Газе", - подчеркнул он.

