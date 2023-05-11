



Политический источник: на огонь ответим огнем

Израиль жестко ответит, если террористы Исламского джихада продолжат обстрелы.



Такое заявление сделал высокопоставленный политический источник.



"В последний день, несмотря на усилия Египта добиться прекращения огня, "Исламский джихад" открыл шквальный огонь по Израилю. В ответ четвертый высокопоставленный член "Исламском джихада" был ликвидирован, а организация продолжала нести серьезный ущерб. Если стрельба по Израилю продолжится, мы продолжим атаки в Газе. На огонь ответим огнем", - сказал он.



По словам источника, "Исламский джихад" заплатит высокую цену за атаки



"ЦАХАЛ готов продолжать защищать граждане Израиля и готов к любому сценарию", - резюмировал он.

