



Политический источник: Этот раунд продемонстрировал слабость ХАМАСа



Высокопоставленный политический представитель накануне прекращения огня заявил ynet, раунд продемонстрировал слабость ХАМАСа.



Источник портала говорит, что "в течение многих лет ХАМАС занимал лидирующие позиции в Газе и не позволял другим организациям диктовать свою политику. Последний раунд показывает слабость ХАМАС".



По его словам, "Исламский джихад, финансируемый Ираном, берет на себя ответственность за повестку дня в секторе Газа. Кажется, что больше всего это показывает слабость ХАМАСа, который был втянут Джихадом в ненужный раунд. Если предположить, что ХАМАС не проведет красную черту перед организацией и не заставит ее прекратить обстрелы, это будет свидетельствовать об изменении баланса сил в секторе".