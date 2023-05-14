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Политический источник: Этот раунд продемонстрировал  слабость ХАМАСа
14.05.2023 07:44 Аркадий Бочаровский

Политический источник: Этот раунд продемонстрировал  слабость ХАМАСа


Высокопоставленный политический представитель накануне прекращения огня заявил ynet, раунд продемонстрировал  слабость ХАМАСа.

Источник портала говорит, что "в течение многих лет ХАМАС занимал лидирующие позиции в Газе и не позволял другим организациям диктовать свою политику. Последний раунд показывает слабость ХАМАС". 

По его словам, "Исламский джихад, финансируемый Ираном, берет на себя ответственность за повестку дня в секторе Газа. Кажется, что больше всего это показывает слабость ХАМАСа, который был втянут Джихадом в ненужный раунд. Если предположить, что ХАМАС не проведет красную черту перед организацией и не заставит ее прекратить обстрелы, это будет свидетельствовать об изменении баланса сил в секторе".

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