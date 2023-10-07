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Полиция - жителям на границе с Газой: не покидайте дома, запрете двери
07.10.2023 13:28 Алина Груднева

Полиция - жителям на границе с Газой: не покидайте дома, запрете двери

Полиция еще раз призвала жителей, проживающих на юге Израиля, не покидать свои дома, находиться возле бомбоубежищ и запирать двери.

"Просим жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицы до официальных уведомлений. Жители, решившие выйти на улицу, подвергают опасности себя и силы безопасности, находящиеся на местах", - сказано в заявлении.

Правоохранители призвали в случае любого необычного события звонить на горячую линию. Граждан призвали строго следовать указаниям Службы тыла.

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