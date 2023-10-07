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Полиция: жители на границе с Газой - запритесь в домах
07.10.2023 09:13 Алина Груднева

Полиция: жители на границе с Газой - запритесь в домах

В связи с серьезной ситуацией в сфере безопасности полиция Израиля призвала граждан вести себя ответственно и соблюдать бдительность.

Жители приграничных с Газой поселений призвали запереться в своих домах, закрыть окна и двери. В случае сирены ракетной тревоги рекомендуется сразу проследовать в бомбоубежища.

"Мы просим не прибывать на места попаданий, чтобы дать возможность силам безопасности сделать свою работу, а также держаться подальше от любых подозрительных предметов и немедленно сообщать об этом в полицию", - сказано в заявлении.

 

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