



Полиция: жители на границе с Газой - запритесь в домах

В связи с серьезной ситуацией в сфере безопасности полиция Израиля призвала граждан вести себя ответственно и соблюдать бдительность.



Жители приграничных с Газой поселений призвали запереться в своих домах, закрыть окна и двери. В случае сирены ракетной тревоги рекомендуется сразу проследовать в бомбоубежища.



"Мы просим не прибывать на места попаданий, чтобы дать возможность силам безопасности сделать свою работу, а также держаться подальше от любых подозрительных предметов и немедленно сообщать об этом в полицию", - сказано в заявлении.



