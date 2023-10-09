



Полиция выпустила предупреждение о фейковых новостях

Полиция Израиля обратилась к жителям с просьбой ответственно относиться к распространению новостей, так как сейчас очень много фейков среди которых аудиозаписи, всякие письма, смс и многое другое.



Фейки множатся по всей стране через группы WhatsApp и во всех социальных сетях.



Каждое ложное сообщение создает дополнительное напряжение в обществе и вредит боевым действиям и усилиям сил безопасности по оперативному реагированию.



Придерживайтесь только официальных заявлений представителей полиции и ЦАХАЛ!

