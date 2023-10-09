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Полиция выпустила предупреждение о фейковых новостях
09.10.2023 13:22 Катя Шульц

Полиция выпустила предупреждение о фейковых новостях

Полиция Израиля обратилась к жителям с просьбой ответственно относиться к распространению новостей, так как сейчас очень много фейков среди которых аудиозаписи, всякие письма, смс и многое другое.

Фейки множатся по всей стране через группы WhatsApp и во всех социальных сетях.

Каждое ложное сообщение создает дополнительное напряжение в обществе и вредит боевым действиям и усилиям сил безопасности по оперативному реагированию.

Придерживайтесь только официальных заявлений представителей полиции и ЦАХАЛ!
 

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