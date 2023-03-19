



Полиция Иерусалима усиливает готовность перед Рамаданом

Полиция заявляет, что они готовятся к священному для мусульман месяцу Рамадан в Иерусалиме, ожидая тысячи посетителей в городе.



“Цель подготовки и действий полиции в Иерусалиме во время Рамадана — обеспечить свободу вероисповедания… при сохранении безопасности, законности и общественного порядка”, — говорится в заявлении полиции.



Полицейские Иерусалима в последние дни провели встречи с различными местными чиновниками и общественными лидерами для координации праздничных мероприятий.



По пятницам в Иерусалиме будет повышенное присутствие полицейских, особенно в Старом городе и возле Храмовой горы, поскольку ожидается, что многочисленные верующие будут молиться в мечети Аль-Акса.



Полиция сообщает, что они также готовятся к Песаху и Пасхе, которые в этом году пройдут во время Рамадана. “Полиция будет действовать для обеспечения безопасности всех верующих, которые прибудут в святые места в эти дни, мусульман, иудеев и христиан, с целью предоставить каждому свободу вероисповедания”, — говорится в заявлении.



Кроме того, сотрудники полиции предупреждают “тех, кто пытается воспользоваться праздниками для распространения в социальных сетях подстрекательских материалов, ложных слухов и дезинформации, в частности, в отношении святых мест”.



Полиция сообщает, что террористические группы и другие террористические элементы в прошлом использовали Рамадан для подстрекательства к беспорядкам в Иерусалиме. В заявлении говорится, что полиция будет действовать “без компромиссов против бунтовщиков и тех, кто нарушает закон, кто причиняет вред или пытается причинить вред тем, кто молится и празднует, или кто использует праздники для нанесения вреда гражданским лицам или силам безопасности”.



Рамадан начинается в четверг.

