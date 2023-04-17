



Полиция ранила араба, поджигавшего автомобили в Иерусалиме

Житель восточного Иерусалима в возрасте 20 лет был ранен полицией после того, как минувшей ночью сжег машину и попытался уничтожить несколько других в иерусалимском районе Неве-Яаков, сообщил представитель израильской полиции в понедельник утром.



Полицейские прибыли на место после того, как поступило сообщение о том, что мужчина повредил автомобили. Правонарушитель был в пальто, держал в руках подозрительный предмет, и, столкнувшись с полицией, начал бормотать стихи из Корана.



Затем сотрудник полиции выстрелил в подозреваемого, который был ранен и доставлен в больницу. Полиция начала расследование по факту деяния, которое, как подозревают, имело националистическую подоплеку.