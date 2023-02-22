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Полиция приведена в состояние повышенной готовности
22.02.2023 18:21 Алина Груднева

Полиция приведена в состояние повышенной готовности

В среду, 22 февраля, полиция Израиля была приведена в состояние повышенной готовности в связи с сегодняшним рейдом ЦАХАЛа в Шхеме.

Соответствующее распоряжение выдал Коби Шабтай.

Он уведомил министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира о приведении полиции в состояние повышенной готовности к любым беспорядкам или нападениям со стороны палестинцев из мести.

Напомним, что по данным арабских СМИ, в ходе сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Шхеме начались ожесточенные столкновения, в результате которых погибли примерно 10 палестинцев, а больше сотни получили ранения.
 

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