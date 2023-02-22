



Полиция приведена в состояние повышенной готовности

В среду, 22 февраля, полиция Израиля была приведена в состояние повышенной готовности в связи с сегодняшним рейдом ЦАХАЛа в Шхеме.



Соответствующее распоряжение выдал Коби Шабтай.



Он уведомил министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира о приведении полиции в состояние повышенной готовности к любым беспорядкам или нападениям со стороны палестинцев из мести.



Напомним, что по данным арабских СМИ, в ходе сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Шхеме начались ожесточенные столкновения, в результате которых погибли примерно 10 палестинцев, а больше сотни получили ранения.

