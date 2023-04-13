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Полиция предотвратила теракт в Иерусалиме во время Песаха
13.04.2023 12:10 Алина Груднева

Полиция предотвратила теракт в Иерусалиме во время Песаха

Во время Песаха полиция предотвратила теракт, который собирался совершить житель Восточного Иерусалима.

Об этом правоохранители сообщили в четверг, 13 апреля.

Уточняется, что 37-летний подозреваемый в маске собирался напасть с ножом, который планировал взять с собой с рабочего места.

Он был арестован в Старом Городе. Как выяснилось, он нарушил ограничения, наложенные в связи с размахиванием флага террористической организации.

Вчера вечером его доставили в суд, где было решено продлить срок его содержания под стражей до 17 апреля.

"Предотвращение этого нападения стало возможным благодаря бдительности и готовности сотрудников полиции. Полиция продолжит решительно бороться с террором и террористами всеми силами и средствами ради безопасности граждан Государства Израиль", - сказано в заявлении.


 

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