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Полиция освободила всех поселенцев, арестованных во время беспорядков в Хаваре
28.02.2023 16:30 Евгения Маркова

Полиция освободила всех поселенцев, арестованных во время беспорядков в Хаваре

По словам представителей правоохранительных органов, все подозреваемые израильтяне, задержанные во время беспорядков в деревне Хавара, освобождены.

Восемь подозреваемых были задержаны израильскими войсками и полицейскими в воскресенье вечером, 26 февраля, в связи с их предполагаемой причастностью к беспорядкам, в результате которых один человек был убит, десятки ранены, а десятки палестинских домов и автомобилей были подожжены.

Шестеро были освобождены в понедельник утром, а последние двое были отпущены сегодня утром, 28 февраля, под домашний арест, сообщил The Times of Israel представитель израильской полиции Дин Элсданн.

Кроме того, Элсданн сообщил, что у полиции нет информации об офицерах, причастных к убийству палестинца Самеха Акташа в соседнем Затаре во время беспорядков в воскресенье вечером.

Военный чиновник также сообщил, что израильские солдаты не участвовали в стрельбе в результате которой погиб 37-летний Акташ. Его семья утверждает, что он был застрелен израильскими войсками.
 

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