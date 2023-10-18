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Полиция не выдавал разрешений на демонстрацию против войны в Газе
18.10.2023 18:07 Аркадий Бочаровский

Полиция не выдавал разрешений на демонстрацию против войны в Газе


Левые и арабские активисты планируют провести сегодня в 19:00 в Хайфе демонстрацию против войны с террористической организацией ХАМАС в Газе.

Представитель полиции сообщил порталу 0404, что демонстрация не будет разрешена.

Полиция заявила: "Что касается демонстрации, которая должна состояться сегодня вечером в Хайфе, мы разъясняем, что вопреки зпявлениям - полиция не одобряла демонстрацию, и за любые другие публикации ответственность несет исключительно рекламодатель".
 

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