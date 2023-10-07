



Полиция - населению: держитесь подальше от подозрительных предметов

Полиция Израиля вновь обратилась к населению с призывом соблюдать бдительность на фоне продолжающихся боев и обстрелов из Газы.



"Если вы заметили остатки ракет или любой другой военной техники, включая оружие, держитесь подальше и немедленно сообщите об этом в полицию, чтобы правоохранители прибыли и устранили угрозу", - сообщил представитель полиции.



Правоохранители в очередной раз призвали граждан соблюдать бдительность и подчиняться указаниям властей.