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Полиция - населению: держитесь подальше от подозрительных предметов
07.10.2023 16:48 Алина Груднева

Полиция - населению: держитесь подальше от подозрительных предметов

Полиция Израиля вновь обратилась к населению с призывом соблюдать бдительность на фоне продолжающихся боев и обстрелов из Газы.

"Если вы заметили остатки ракет или любой другой военной техники, включая оружие, держитесь подальше и немедленно сообщите об этом в полицию, чтобы правоохранители прибыли и устранили угрозу", - сообщил представитель полиции.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан соблюдать бдительность и подчиняться указаниям властей.

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