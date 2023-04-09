



Полиция начала допуск еврейских посетителей на территорию Храмовой горы

Согласно сообщениям, полиция решила не входить на территорию мечети Аль-Акса и начинает допускать посетителей-евреев на территорию Храмовой горы после завершения утренней молитвы.



Посетители-евреи находятся под охраной полиции, когда они входят на территорию группами примерно по 20 человек. Некоторые верующие-мусульмане кричат на посетителей-евреев, но сообщений о насилии нет.



Храмовая гора является самым священным местом для евреев и третьей по значимости святыней в исламе.



Израиль неоднократно клялся поддерживать статус-кво на этом месте, согласно которому евреям разрешено посещать его — с многочисленными ограничениями. Тем не менее, евреям все чаще разрешалось тихо молиться там, в то время как палестинцы спровоцировали насилие на этом месте и в одностороннем порядке выделили больше частей места для молитвы.



Сообщается, что Израиль, как и в предыдущие годы, намерен запретить евреям входить в священное место Храмовой горы в течение последних 10 дней священного для мусульман месяца Рамадан.

