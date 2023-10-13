



Полиция арестовала мужчину за поддержку насилия в интернете

Полиция арестовала 55-летнего мужчину по подозрению в публикации подстрекательских материалов против некоторых похищенных в секторе Газа, которые участвовали в демонстрациях против правовой революции.



При задержании у подозреваемого были изъяты мобильный телефон и компьютер, находившиеся в квартире.



В одном из таких сообщении подозреваемый написал:



“Хотелось бы сообщить, что некоторые из похищенных были настойчивы в протестах. Теперь они наслаждаются диким сексом в Газе”.

