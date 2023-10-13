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Полиция арестовала мужчину за поддержку насилия в интернете
13.10.2023 13:07 Катя Шульц

Полиция арестовала мужчину за поддержку насилия в интернете

Полиция арестовала 55-летнего мужчину по подозрению в публикации подстрекательских материалов против некоторых похищенных в секторе Газа, которые участвовали в демонстрациях против правовой революции.

При задержании у подозреваемого были изъяты мобильный телефон и компьютер, находившиеся в квартире.

В одном из таких сообщении подозреваемый написал:

“Хотелось бы сообщить, что некоторые из похищенных были настойчивы в протестах. Теперь они наслаждаются диким сексом в Газе”.
 

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