



Полицейский - репортеру каналу Al Arab: Горе вам, если не будете говорить правду

Вчера вечером, 15 октября, во время трансляции катарского телеканала Al Arab приграничной полосы. Во время трансляции к репортеру обратился полицейский и попросил его не распространять сообщения ХАМАС.



"Ну и что, что вы в эфире? Что вы сообщаете? Мне все равно, что вы в эфире", - сказал полицейский. "Я очень надеюсь, что вы говорите хорошие вещи, а все хамасовцев нужно вырезать? Понял? Потому что если вы не будете говорить правду, то горе вам"

